Beyoğlu\'nda Elektrik Sobası Yangını

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İstanbul Beyoğlu'nda 4 katlı bir apartmanın bodrum katındaki dairede elektrik sobasından yangın çıktı. Dumanlar üst kata da sirayet ederken, yangında daire kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Çukur Mahallesi Demirbaş Sokak'ta saat 19.45 sıralarında 4 katlı bir apartmanın bodrum katındaki dairede elektrik sobasından yangın çıktı. İki kadının yaşadığı öğrenilen daireden yükselen dumanlar bir üst kata da sırayet etti. Yangın esnasında evde kimsenin olmadığı fakat evin kapısının açık bırakıldığı öğrenildi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınırken, mahalle sakinleri yangın söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi. Olayda ölen ya da dumandan etkilenen kimsenin olmadığı öğrenilirken, yangın çıkan daire kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL