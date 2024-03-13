Beyoğlu'nda gecekonduda yangın paniği
İSTANBUL - Beyoğlu'nda bir gecekonduda gece saatlerinde meydana gelen yangın korkuttu. Ölen ya da yaralanan olmayan yangının sobadan çıktığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi Yay Sokak'ta saat 03.15 sıralarında meydana geldi. Tek katlı bir gecekonduda sobadan çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede bitişiğindeki binanın alt katına sıçradı. Olaya uyanan binadakiler hızla binayı boşaltırken çevredeki vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Edinilen bilgiye göre gecekondunun bitişiğindeki binanın en üst katında mahsur kalan yabancı uyruklu bir aile itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile daireden tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yangını gören komşulardan Musa Lortoğlu, "Arkadaşlar ile burada takılıyorduk. O sırada bir duman gördük. Dumanı görür görmez koşarak geldik. Bayağı duman vardı, içeriyi göremedik. Bağırarak içeridekileri uyandırmaya çalıştık. O da etkili oldu. İçeridekileri çıkardık. Sonradan ne olduğunu anladık. Gecekondudan bir amca çıktı. Amca galiba sobayı tutuştururken binayı yakıyor. Biz herkesi uyandırdık. Tüm kattakiler çıktı ama en üst kattakiler orada kaldı. Türkmenler yaşıyormuş. İtfaiye erleri zaten o zamana kadar yangını söndürdü. Türkmenler de kurtuldu. Cana bir şey olmadı ama malda biraz zayiat var. İtfaiye erleri içeride şu an soğutma işlemlerini yapıyorlar." dedi.
Polis ekipleri ilgili inceleme başlattı.
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