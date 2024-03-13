Beyoğlu'nda gecekonduda yangın paniği - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Beyoğlu'nda gecekonduda yangın paniği

Geniş Video İzle

Beyoğlu'nda bir gecekonduda gece saatlerinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının sobadan çıktığı belirlendi. Yangın sırasında ölen ya da yaralanan olmazken, bitişiğindeki binanın alt katına sıçradı. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Mahsur kalan bir aile itfaiye tarafından kurtarıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

13.03.2024 06:02  Güncelleme: 06:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda gecekonduda yangın paniği

İSTANBUL - Beyoğlu'nda bir gecekonduda gece saatlerinde meydana gelen yangın korkuttu. Ölen ya da yaralanan olmayan yangının sobadan çıktığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi Yay Sokak'ta saat 03.15 sıralarında meydana geldi. Tek katlı bir gecekonduda sobadan çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede bitişiğindeki binanın alt katına sıçradı. Olaya uyanan binadakiler hızla binayı boşaltırken çevredeki vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Edinilen bilgiye göre gecekondunun bitişiğindeki binanın en üst katında mahsur kalan yabancı uyruklu bir aile itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile daireden tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangını gören komşulardan Musa Lortoğlu, "Arkadaşlar ile burada takılıyorduk. O sırada bir duman gördük. Dumanı görür görmez koşarak geldik. Bayağı duman vardı, içeriyi göremedik. Bağırarak içeridekileri uyandırmaya çalıştık. O da etkili oldu. İçeridekileri çıkardık. Sonradan ne olduğunu anladık. Gecekondudan bir amca çıktı. Amca galiba sobayı tutuştururken binayı yakıyor. Biz herkesi uyandırdık. Tüm kattakiler çıktı ama en üst kattakiler orada kaldı. Türkmenler yaşıyormuş. İtfaiye erleri zaten o zamana kadar yangını söndürdü. Türkmenler de kurtuldu. Cana bir şey olmadı ama malda biraz zayiat var. İtfaiye erleri içeride şu an soğutma işlemlerini yapıyorlar." dedi.

Polis ekipleri ilgili inceleme başlattı.

Beyoğlu\'nda gecekonduda yangın paniği
Kaynak: İHA

İtfaiye, Beyoğlu, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda gecekonduda yangın paniği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı
    07:23 Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı

    Çorum'un Kunduzhan Mahallesi Kunduzhan Caddesi'nde, E.T.S. ile aralarında anlaşmazlık bulunan Y.M. ve C.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.T.S. tabancayla vurularak yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı E.T.S, müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

  • İzmir'de evinde bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
    07:22 İzmir'de evinde bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

    Bornova ilçesindeki evinde bıçaklı saldırıya uğrayan Harun Kıyak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

  • Bursa'da palet fabrikasında korkutan yangın
    06:41 Bursa'da palet fabrikasında korkutan yangın

    Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan palet fabrikasında çıkan yangında, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen tutuşan paletler nedeniyle bir işçi yaralandı. Yangının çıkış nedeni ise polis ekipleri tarafından araştırılıyor.

  • İzmir'de sır cinayet: Bıçakla yaralandı, hastanede hayatını kaybetti
    06:24 İzmir'de sır cinayet: Bıçakla yaralandı, hastanede hayatını kaybetti

    İzmir'in Bornova ilçesinde bir evde bıçakla yaralanan 35 yaşındaki adam, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi veya şüphelileri yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

  • Husumetli oldukları şahsı bacağından vurup kaçtılar
    06:08 Husumetli oldukları şahsı bacağından vurup kaçtılar

    Çorum'da iki husumetli grup arasında çıkan tartışmada 1 kişi silahla vurularak yaralandı. Olay Kunduzhan Mahallesi Kunduzhan Caddesi'nde meydana geldi. E.T.S. ile daha önce aralarında husumet bulunan Y.M. ve C.S. arasında çıkan tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce E.T.S. bacağından vuruldu. Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

  • İzmir'de silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti
    05:58 İzmir'de silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

    İzmir'in Buca ilçesinde, Barış Mahallesi'nde 17 yaşındaki Yusuf Demir'e plakası henüz öğrenilemeyen bir araçtan ateş açıldı. Başına isabet eden kurşun sonucu Demir hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri şüphelileri yakaladı.

  • İzmir'de 17 yaşındaki genç cinayete kurban gitti
    04:06 İzmir'de 17 yaşındaki genç cinayete kurban gitti

    İzmir'in Buca ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan ve kafasına mermi isabet eden 17 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

  • İzmir Buca'da silahlı saldırı sonucu genç hayatını kaybetti
    03:15 İzmir Buca'da silahlı saldırı sonucu genç hayatını kaybetti

    İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda kafasına mermi isabet eden 17 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

  • Bariyere çarpan iş makinesi refüje devrildi: 2 yaralı
    01:40 Bariyere çarpan iş makinesi refüje devrildi: 2 yaralı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yağmur sebebiyle kontrolden çıkan iş makinesi bariyere çarptıktan sonra refüje devrildi. Kazada sürücü ve yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Olay sonrasında sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından tedavi altına alındı. Trafik ise kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlandı.

  • İzmit'te yağmur sebebiyle iş makinesi kaza yaptı: 2 yaralı
    01:27 İzmit'te yağmur sebebiyle iş makinesi kaza yaptı: 2 yaralı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yağmur sebebiyle kontrolden çıkan iş makinesi bariyere çarptı ve refüje devrildi. Kazada sürücü ve yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve trafik kontrollü olarak sağlandı.

  • Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda işçi servisi bariyere çarptı: 1 yaralı
    00:55 Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda işçi servisi bariyere çarptı: 1 yaralı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi servisi yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada 1 işçi yaralandı. Kaza sebebiyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluşurken, sağ şerit trafiğe kapandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


00:03 HÜDA PAR adayıyla aynı fotoğrafta poz veren DEM Parti adayı ihraç edildi HÜDA PAR adayıyla aynı fotoğrafta poz veren DEM Parti adayı ihraç edildi
23:30 Murat Kurum’dan İmamoğlu’na tepki: Kent lokantalarını marifetmiş gibi anlatıyor Murat Kurum'dan İmamoğlu'na tepki: Kent lokantalarını marifetmiş gibi anlatıyor
23:24 Mansur Yavaş’tan, İYİ Partili rakibine canlı yayında sert sözler: Benden Mamak Belediye Başkanlığını istedi, ruh sağlığını kaybetmiş Mansur Yavaş'tan, İYİ Partili rakibine canlı yayında sert sözler: Benden Mamak Belediye Başkanlığını istedi, ruh sağlığını kaybetmiş
22:08 Samsun’da bir imam camide kendini asarak intihar etti Samsun'da bir imam camide kendini asarak intihar etti
20:33 Netanyahu: İsrail’in kendini savunma hakkını destekleyip karşı çıkamazsınız Netanyahu: İsrail'in kendini savunma hakkını destekleyip karşı çıkamazsınız
00:25 Jorge Jesus, Al Hilal ile en uzun galibiyet serisine ulaştı Jorge Jesus, Al Hilal ile en uzun galibiyet serisine ulaştı
21:55 Kadıköy Feneryolu Marmaray İstasyonunda İntihar Kadıköy Feneryolu Marmaray İstasyonunda İntihar
21:33 Avrupa Birliği, Rusya’nın dondurulan parasının faizini Ukrayna’ya gönderecek Avrupa Birliği, Rusya'nın dondurulan parasının faizini Ukrayna'ya gönderecek
20:42 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Mahmut Abbas’la Ramallah’ta görüşeceğim CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Mahmut Abbas'la Ramallah'ta görüşeceğim
20:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya sert tepki: Katile katil demekten bizi alıkoyamazlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Katile katil demekten bizi alıkoyamazlar
20:04 BAE, ramazan ayı boyunca çalışma saatlerini kısalttı BAE, ramazan ayı boyunca çalışma saatlerini kısalttı
19:47 Oyuncu Emre Kınay’ın İstanbul trafiği isyanı: Seçime de sandığa da gitmiyorum Oyuncu Emre Kınay'ın İstanbul trafiği isyanı: Seçime de sandığa da gitmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 07:24:38. #1.13#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda gecekonduda yangın paniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement