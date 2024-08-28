Beyoğlu'nda kaza sonucu araç takla attı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Beyoğlu'nda kaza sonucu araç takla attı

Geniş Video İzle

İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen kazada iki araç çarpıştı ve bir araç takla attı. Kazada sıkışan bir vatandaş yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

28.08.2024 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda kaza yapan araç takla attı

İSTANBUL - İstanbul Beyoğlu'nda iki aracın karıştığı kazada bir araç takla attı. Kaza sonucu araç içerisinde sıkışan vatandaş yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15: 00 sıralarında İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Evliya Çelebi Caddesi Kasımpaşa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A.'nın kontrolündeki 34 HA 455 plakalı Volkswagen Tiguan araç, karşı istikametten gelen 34 CFP 662 plakalı Mercedes marka araçla çarpıştıktan sonra takla attı. Kaza esnasında araçta bulunan 2 kişiden biri olan Z.A. araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin Z.A.'yı sıkıştığı yerden çıkardığı öğrenildi. Yaralı olduğu belirtilen Z.A., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken takla atan otomobil de yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

İstanbul, 3-sayfa, Beyoğlu, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda kaza sonucu araç takla attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biraz kafanı çalıştır“ dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz kafanı çalıştır" dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü
16:29 Kayıp Narin Güran’la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir
14:55 Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi
14:35 İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı Gazze’ye gitmek için yola çıktılar İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı! Gazze'ye gitmek için yola çıktılar
14:17 Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti
07:49 Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreia’yı maçında yalnız bırakmadı Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreia'yı maçında yalnız bırakmadı
07:46 Dev geliri kaçırdık Young Boys’a elenen Galatasaray, 1 milyar liradan oldu Dev geliri kaçırdık! Young Boys'a elenen Galatasaray, 1 milyar liradan oldu
07:30 Yediği gol sonrası adeta delirdi İşte Muslera’nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar Yediği gol sonrası adeta delirdi! İşte Muslera'nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar
01:08 İtfaiye araçları peş peşe geldi Metris Cezaevi’nde hareketli saatler İtfaiye araçları peş peşe geldi! Metris Cezaevi'nde hareketli saatler
00:47 Netanyahu’yu ’’İran’’ korkusu sardı En yakınındaki ismin güvenliği artırılıyor Netanyahu'yu ''İran'' korkusu sardı! En yakınındaki ismin güvenliği artırılıyor
23:55 Young Boys’a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti Young Boys'a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
23:40 THY kabin amiri, motosiklet kazasında feci şekilde can verdi THY kabin amiri, motosiklet kazasında feci şekilde can verdi
22:56 Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi Hakem oralı bile olmadı Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi! Hakem oralı bile olmadı
22:39 Saatler önce ağlayarak yardım istemiş Sokakta gördüğü eşini pompalı tüfekle bacaklarından vurdu Saatler önce ağlayarak yardım istemiş! Sokakta gördüğü eşini pompalı tüfekle bacaklarından vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 18:01:49. #1.13#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda kaza sonucu araç takla attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement