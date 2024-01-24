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Beyoğlu'nda Kız Arkadaşına Bakıldığını İddia Eden Alkollü Kişiler Arasında Kavga Çıktı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Kız Arkadaşına Bakıldığını İddia Eden Alkollü Kişiler Arasında Kavga Çıktı

Beyoğlu'nda alkollü kişiler arasında çıkan kavga, bir kişinin kafasına sopayla vurulmasıyla sonuçlandı. İddiaya göre kavga, bir kişinin diğerinin yanındaki kız arkadaşına bakmasıyla başladı. Kavgada satır ve sopalar kullanıldı. Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Beyoğlu\'nda Kız Arkadaşına Bakıldığını İddia Eden Alkollü Kişiler Arasında Kavga Çıktı
24.01.2024 - 11:02,
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Beyoğlu'nda kız arkadaşına bakıldığını iddia eden alkollü kişiler arasında satır ve sopalı kavga çıktı. Yanlışlıkla arkadaşı tarafından kafasına sopayla vurulan bir kişi ise yaralandı. Yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün sabah 05.00 sıralarında Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eğlence mekanı çıkışında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sebebi ise iddiaya göre şahıslardan birinin, diğerinin yanındaki kız arkadaşına bakması olduğu iddia edilirken, taraflar arasında sinirler gerildi. Birbirlerine ettikleri küfür ve hakaretler sonrasında iki grup satır ve sopalarla birbirine girdi.

Satırla saldırıp sopayla başına vurup bayılttılar

O esnada kazara arkadaşı tarafından kafasına sopayla vurulan bir kişi uzun süre yerde hareketsiz kaldı. Çevredeki vatandaşların kavgayı ayırmasının ardından yaralı kendi imkanlarıyla hastaneye götürüldü. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda Kız Arkadaşına Bakıldığını İddia Eden Alkollü Kişiler Arasında Kavga Çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda Kız Arkadaşına Bakıldığını İddia Eden Alkollü Kişiler Arasında Kavga Çıktı - Son Dakika
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