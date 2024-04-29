Beyoğlu'nda korkutan otel yangını - Son Dakika
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Beyoğlu'nda korkutan otel yangını

Beyoğlu'nda bir otelin spa bölümünde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangına müdahale eden 2 otel çalışanı dumandan hafif şekilde etkilendi. Polis ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma yapıyor.

29.04.2024 21:49
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Beyoğlu'nda korkutan otel yangını

İSTANBUL - Beyoğlu'nda akşam saatlerinde bir otelin spa bölümünde yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangına müdahale eden 2 otel çalışanı dumandan hafif şekilde etkilendi.

Yangın Beyoğlu Evliya Çelebi Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'nde saat 19.30 sıralarında bir otelin spa bölümünde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası oluşan duman üzerine otelin alt katlarında kalan vatandaşlar tahliye edildi. Yangına ilk anda müdahalede bulunan 2 otel çalışanı dumandan hafif şekilde etkilendi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken duman tahliyesi de yapıldı.

Polis ekiplerinin yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırması sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda korkutan otel yangını - Son Dakika

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