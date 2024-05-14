Beyoğlu'nda siyahi kadınlara fuhuş operasyonu: Sokak ortasında böyle pazarlık yaptılar - Son Dakika
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Beyoğlu'nda siyahi kadınlara fuhuş operasyonu: Sokak ortasında böyle pazarlık yaptılar

Tarlabaşı'nda gece ve gündüz fuhuş pazarlığı yapan 6 siyahi kadın, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Kadınlara fuhuş yapması için aracılık yapan 2 şahıs da gözaltına alınırken, kadınların sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

14.05.2024 22:45
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Beyoğlu'nda siyahi kadınlara fuhuş operasyonu: Sokak ortasında böyle pazarlık yaptılar

Tarlabaşı'nda güpegündüz fuhuş pazarlığı yapan siyahi kadınlara polis operasyon düzenledi

Operasyonda 6 kadın yakalanırken, fuhuşa aracılık eden 2 şahısta gözaltına alındı

İSTANBUL - Tarlabaşı Bulvarı'nda gece ve gündüz fuhuş pazarlığı yapan 6 siyahi kadın, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Kadınlara fuhuş yapması için aracılık yapan 2 şahıs da gözaltına alınırken, kadınların sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi,

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda bulunan esnafın, siyahi kadınların fuhuş pazarlığı yaptığına dair şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde bulvar üzerindeki kaldırımda 6 siyahi kadının, gündüz ve gece yanına gelen erkeklerle fuhuş pazarlığı yaptığı tespit edildi.

Beyoğlu Asayiş polisi tek tek yakaladı

Pazarlık yaptıklarının belirlenmesi üzerine harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, kimliklerini ve adreslerini tespit ettiği kadınlara operasyon düzenledi. Operasyonda 6 siyahi kadın evlerinde tek tel yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca kadınlara fuhuş konusunda yer ve imkan sağladıkları tespit edilen O.A. ve V.E.'de yakalandı. Fuhuş yapıldığı yer ise zabıta ekipleri mühürlenerek kapatıldı.

Kadınlar sınır dışı edilecek

Konu ile ilgili yakalanan O.A. ve V.E. hakkında fuhşa teşvik ve fuhşa yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatılırken, 6 yabancı uyruklu kadın ise sınırdışı edilmek üzere işlemleri başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda siyahi kadınlara fuhuş operasyonu: Sokak ortasında böyle pazarlık yaptılar - Son Dakika

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