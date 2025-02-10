Beyoğlu\'nda Vergi Dairesi\'nde Yangın

3.Sayfa

Beyoğlu Vergi Dairesi'nin bodrum katında bulunan elektrik kablolarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesinin ardından söndürüldü.

Yangın, saat 12.00 sıralarından Beyoğlu Şahkulu Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'ndeki Beyoğlu Vergi Dairesi'nin bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın bodrum katında bulunan elektrik kabloları nedeniyle çıkan yangın, paniğe neden oldu. Çalışanlar binadan dışarıya çıkarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, küçük çaplı yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Ölen ya da yaralının olmadığı yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - İSTANBUL