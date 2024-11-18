Beyrut'ta Eğitim 2 Gün Süreyle Durdu

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Lübnan Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Abbas Halabi İsrail'in saldırıları nedeniyle Beyrut ve çevresindeki okul ve üniversitelerin 2 gün süreyle kapatıldığını duyurdu.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları, ülkedeki eğitim faaliyetlerini de olumsuz etkiledi. Lübnan Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Abbas Halabi İsrail'in saldırıları nedeniyle başkent Beyrut ve çevresindeki okul ve üniversitelerin 2 gün süreyle kapatıldığını duyurdu. Beyrut'un yanı sıra Şuf, Matn, Baabda ve Aley bölgelerindeki devlete ait ve özel eğitim kurumlarının 18-19 Kasım tarihlerinde uzaktan eğitim yapacağını belirten Halabi, kurum yöneticilerini dikkatli olmaya ve bakanlık yönergelerini takip etmeye çağırdı. - BEYRUT