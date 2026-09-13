Beyşehir'de anız yangınları sürüyor, alevler ilçe merkezinden görüldü - Son Dakika
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Beyşehir'de anız yangınları sürüyor, alevler ilçe merkezinden görüldü

Beyşehir\'de anız yangınları sürüyor, alevler ilçe merkezinden görüldü
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde hububat hasadının ardından tarlalarda çıkan anız yangınlarına her gün yenileri ekleniyor. Farklı noktalarda aynı anda çıkan ve ilçe merkezinden de görülen yangınlar nedeniyle ekipler müdahalede güçlük yaşarken, jandarma inceleme başlattı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hububat hasadının ardından tarlalarda çıkan anız yangınlarına her gün yenileri ekleniyor. İlçenin farklı noktalarında peş peşe çıkan yangınlar ekipleri alarma geçirirken, alevler kent merkezinden de görüldü.

Beyşehir'de hasat sonrası tarlalarda başlayan anız yangınları sürüyor. Beyşehir-Hüyük Kara yolu üzeri başta olmak üzere farklı noktalarda çıkan yangınlarda geniş alanlar alevlere teslim oldu. Özellikle gece saatlerinde çıkan yangınlarda alev ve dumanlar Beyşehir ilçe merkezinden de görüldü. İhbarlar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangınları kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcadı. Farklı noktalarda aynı anda çıkan yangınlar nedeniyle ekiplerin müdahalede güçlük yaşadığı öğrenildi. Yangınlardan yükselen duman ve rüzgarla ilçe merkezine ulaşan küller ise vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, tarlalardaki anızların yakılmasına tepki göstererek yangınların hem çevre hem de yerleşim alanları açısından ciddi risk oluşturduğunu dile getirdi.

Anızların ateşe verilmesi sonucu çıktığı değerlendirilen yangınlarla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İnceleme, Jandarma, Beyşehir, Konya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyşehir'de anız yangınları sürüyor, alevler ilçe merkezinden görüldü - Son Dakika

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