Beyşehir\'de balıkçılar yeni av sezonu için hazırlıklara başladı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde geçimini tatlı su balığı avcılığı yaparak sağlayan vatandaşlar, yaklaşan yeni av sezonu hazırlıklarına başladı.

Beyşehir Gölü'nde balıkların üreme döneminde olması dolayısıyla 15 Mart'ta başlayan su ürünleri avlanma yasağı devam ediyor. Av yasağı 15 Haziran'da son bulacak ve balıkçılar yeniden tatlı sulara açılarak avlanma yapabilecek. Beyşehir'de balıkçılık yapan avcılar ise yaklaşan yeni av sezonu öncesinde hazırlıklarına günler öncesinden başladı. Göle kıyısı bulunan Kuşluca Mahallesinde bazı balıkçılar, yeni av sezonu öncesinde karaya çektikleri balık avında kullandıkları teknelerini bakıma aldı. Tamir edilen tekneler boyanırken, göl sularına yeni sezonda serilecek av malzemeleri de bakım ve onarımdan geçirildi. Benzer çalışmaların balıkçılık yapılan tüm göl çevresinde devam ettiği belirtildi. - KONYA