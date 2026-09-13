Beyşehir'de balya yüklü kamyonette çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyşehir'de balya yüklü kamyonette çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi

Beyşehir\'de balya yüklü kamyonette çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Beyşehir-Isparta kara yolunda seyir halindeki balya yüklü kamyonette yangın çıktı. Saman balyalarının alevlere teslim olduğu yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken kamyonet kullanılamaz hale geldi ve trafikte kısa süreli aksama yaşandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeki balya yüklü kamyonette yangın çıktı. Kamyonette bulunan saman balyaları kısa sürede alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir- Isparta kara yolunda seyir halindeki balya yüklü kamyonette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonetteki saman balyalarının alev alev yandığı yangın, ekiplerin uzun süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında kamyonet kullanılamaz hale gelirken, trafikte kısa süreli aksama yaşandı. Aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik yeniden normal seyrine döndü.

Kamyonetteki balyaların alev alev yandığı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi yoldan geçen bir sürücünün kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Beyşehir, İtfaiye, Isparta, Konya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyşehir'de balya yüklü kamyonette çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endonezya’da 243 kişilik yolcu gemisiyle irtibat kesildi, Java Denizi’nde arama başlatıldı Endonezya'da 243 kişilik yolcu gemisiyle irtibat kesildi, Java Denizi'nde arama başlatıldı
Bartın’da eğlence mekanında ölümlü kavga Yaralılar da var Bartın'da eğlence mekanında ölümlü kavga! Yaralılar da var
15 ilde “Ailem Güvende“ operasyonu 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi 15 ilde "Ailem Güvende" operasyonu! 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi
Düğün öncesi gelin almada kavga Kadınların çığlıkları mahalleyi inletti Düğün öncesi gelin almada kavga! Kadınların çığlıkları mahalleyi inletti
İran’da genç blog yazarı için idam kararı Son mesajı gündemde İran'da genç blog yazarı için idam kararı! Son mesajı gündemde
Yunanistan’da İsrail krizi: ABD bile Aşil Kalkanı sistemini almadı Yunanistan'da İsrail krizi: ABD bile Aşil Kalkanı sistemini almadı

20:09
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında, Kurtlar Vadisi’nin senaristleri ifade verecek
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında, Kurtlar Vadisi'nin senaristleri ifade verecek
19:46
Eyüpsultan’da yolcu otobüsünde çıkan yangında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Eyüpsultan'da yolcu otobüsünde çıkan yangında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
19:34
İsrail’den “Cumhurbaşkanı Erdoğan“ itirafı: Artık görünemez güç haline geldi
İsrail'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan" itirafı: Artık görünemez güç haline geldi
19:25
Asansörde otizmli çocuğa vicdansız saldırı
Asansörde otizmli çocuğa vicdansız saldırı
19:03
Canlı anlatım: Zorlu maçta ilk gol geldi ancak iptal
Canlı anlatım: Zorlu maçta ilk gol geldi ancak iptal
17:56
Uyuşturucu soruşturmasında 5 gözaltı kararı Aralarında oyuncu Çağla Boz da var
Uyuşturucu soruşturmasında 5 gözaltı kararı! Aralarında oyuncu Çağla Boz da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 20:30:07. #.0.3#
SON DAKİKA: Beyşehir'de balya yüklü kamyonette çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement