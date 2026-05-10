Beyşehir'de Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Yakalandı
Beyşehir'de Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Yakalandı

10.05.2026 17:46
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli JASAT tarafından yakalandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişinin darbedildikten sonra av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturmada aranan 3 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Beyşehir'e bağlı Adaköy Mahallesi'nde yaşanan silahlı saldırıda Necati Sandal av tüfeğinden çıkan saçmalarla sırtından vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Necati Sandal'ın cenazesi, Huğlu Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi. Yeniden Refah Partisi Huğlu Mahallesi Başkanı olan Necati Sandal'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada olayın ardından kaçan 3 şüpheli, JASAT'ın düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmelerinin beklendiği öğrenildi.

Öte yandan, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 7 şüpheli de işlemlerinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i, savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Şüphelilerden A.U., A.U., B.Ö. ve F.N. tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliyeye çıkarılan diğer 2 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Konya, Suç, Son Dakika

