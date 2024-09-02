Bıçaklı saldırgan serbest bırakıldı, Karasu sakinleri kabus dolu bir gece geçirdi - Son Dakika
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Bıçaklı saldırgan serbest bırakıldı, Karasu sakinleri kabus dolu bir gece geçirdi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen eski site yöneticisinin oğlu, elinde bıçakla siteyi basarak sakinlere kabus dolu anlar yaşattı. Gözaltına alınan A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

02.09.2024 19:55
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Bıçakla site basarak vatandaşa kabus dolu gece yaşatmıştı, serbest kaldı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde alkollü olduğu ileri sürülen ve elinde bıçakla siteyi basarak vatandaşa kabus dolu gece yaşatan eski site yöneticisinin oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest kaldı.

Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Yeni Mahalle Sakarya Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitenin eski yönetim kurulu başkanı Ali Ç. yeni yönetime hiçbir belge ve evrak ibra etmedi. Eski yönetim ile yeni yönetim arasında yaşanan olayların ardından Ali Ç.'nin oğlu A.Ç. gecenin bir vaktinde elinde bıçakla siteye geldi. Elinde bıçakla sağa sola saldıran ve küfür, tehditler savurmaya başlayan şahıs site sakinlerine adeta kabus dolu bir gece yaşattı. Ne olduğunu anlayamadan korku dolu şekilde uykularından uyanan site sakinleri ise o anları saniye saniye kaydetti. "3 kişisiniz, sizi delik deşik edeceğim. Aşağıya inin" diyerek tehditler savuran şahıs bir türlü sakinleştirilemedi. Sitenin girişinde bulunan güvenlik kulübesine saldırarak zarar veren eski site yöneticisinin oğlu A.Ç. gözaltına alındı. A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Sakarya, 3-sayfa, Güncel, Karasu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bıçaklı saldırgan serbest bırakıldı, Karasu sakinleri kabus dolu bir gece geçirdi - Son Dakika

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