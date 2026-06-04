Bıçaklama Olayında Sanık Tahliye Edildi - Son Dakika
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Bıçaklama Olayında Sanık Tahliye Edildi

Bıçaklama Olayında Sanık Tahliye Edildi
04.06.2026 18:50
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Gölcük'te eski eşini bıçaklayan koca, tutuklu kaldığı süreyle serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eski eşini sokak ortasında 15 yerinden bıçaklayan ve olay günü mahalleli tarafından linç edilmek istenen koca, tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 1 Şubat 2025'te Şirinköy Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana geldi. Tuba Y. (30), olaydan bir hafta önce boşandığı eski eşi Tuncay H. (38) tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklandı. O anları gören mahalleli, sopalarla şahsı linç etmeye çalıştı. Yerden kalkarak eski kocasını linç etmeye çalışan vatandaşları uzaklaştırmaya çalışan kadın, "O benim çocuklarımın babası" dedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, havaya ateş açarak kalabalığın elinden kurtardığı Tuncay H.'yi gözaltına aldı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tuncay H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, tarafların 24 Ocak'ta anlaşmalı şekilde boşandıkları, olay sebebiyle Tuba Y.'nin vücudunda 15 bıçak yarası ve kemik kırığı olduğu bilgisine yer verildi.

Sanık tahliye edildi

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4. duruşmasına, "kadına ve boşandığı eşe yönelik kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanan tutuklu sanık Tuncay H. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen sanık Tuncay H., önceki celselerde verdiği ifadelerini tekrar ettiğini beyan etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine hükmetti. Sanık hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü getiren heyet, ayrıca Tuncay H.'nin müştekinin evine ve iş yerine 500 metreden fazla yaklaşmasını da yasaklayarak duruşmayı erteledi.

"Bana 'Adam olsaydın' dedi"

Öte yandan, sanık ilk duruşmadaki savunmasında olay gününe ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Olay günü eski eşim çocukları görmek için bana gelecekti. Çocuğum epilepsi hastası, o yüzden ben GPS özellikli kol saati almıştım, gerektiğinde çocuklarımı takip edebilmem için. Oğlum kol saatini bulamayınca bulana kadar çocuğu göndermeyi düşünmedim. Bunun üzerine kızım da bunu annesine haber vermiş. Annesi de bu duruma sinirlenmiş olacak ki bana, 'Çocukları senden alacağım o zaman, sen göreceksin çocuk nasıl gösterilmiyormuş' şeklinde sözler söyledi. Bu sırada evin önüne gelmiş miydi hatırlamıyorum. Ben de çocuklar bunları duymasın diye dışarıya çıktım, neden böyle yaptığını sordum. 'Çocuk hasta GPS cihazı olmazsa çocuğu nasıl takip edeceğiz' dedim. Tartıştık. 'Sen yaptıklarından utanmıyorsun, bir de beni tehdit ediyorsun. Madem alacaktın mahkemede neden çocukları verdin?' dedim. Bu şekilde tartıştık. 'Ben seni aldatmadım' diyordu. 'Hani bana kendini ispatlayacaktın' dedim, o da bana 'Adam olsaydın' dedi. Bu lafın üzerine sinirlendim, o andan sonrasını hatırlamıyorum. Cebimde eşimin bana hediye olarak aldığı cep çakısı vardı. Onu hep yanımda taşırdım, çünkü tornavida ve pense özelliği vardı. O an özel olarak yanıma almamıştım, o an nasıl bıçakladığımı hatırlamıyorum. Olay esnasında bir an kendime geldim. Ellerimdeki kanı görünce elimdeki bıçağı yere attım. Etraftaki insanlar bana saldırdıklarında, 'Beni bırakın, ona yardım edin, ambulans çağırın' diye bağırdım. Pişmanım, beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum." - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Gölcük, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bıçaklama Olayında Sanık Tahliye Edildi - Son Dakika

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