Bıçaklama sonrası kalp krizi: Komşular şaşkın - Son Dakika
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Bıçaklama sonrası kalp krizi: Komşular şaşkın

Ankara'da bir kadın, eşine bıçak saldırdıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

17.11.2024 00:34
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Eşini bıçakladıktan sonra kalp krizi geçirerek vefat eden kadının komşusu: "Daha önce bir problemlerini duymamıştık"

ANKARA - Ankara'da eşini bıçaklamasının ardından kalp krizi geçiren kadın vefat etti. Olayla ilgili konuşan komşuları ise yaşlı çiftin daha önce hiçbir problemine rastlamadıklarını söyledi.

Olay, 15 Kasım akşamı Kahramankazan ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Sultan Köroğlu bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı eşi Servet Satılmış Köroğlu'na bıçakla saldırdı. Kavganın ardından evinden ayrılan Sultan Köroğlu yan taraftaki parka gitti. Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı halde bulunan koca ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi. Parkta baygın halde bulunan Sultan Köroğlu'nun ise kalp krizi geçirdiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan ve müşahedeye alınan kadın kurtarılamazken, yaraladığı kocasının durumun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

"Kendi halinde insanlardı"

Olayla ilgili konuşan komşu Mustafa Kemal Demirkaya: "Komşumuzun evlerinden sesler geliyordu. Eşim binanın önünde polislerin olduğunu söyledi. Böyle bir durum olduğunu söylediler. Kadının kalp krizi geçirdiğini ve öldüğünü söylediler. Kendi halinde insanlardı. Bir problemlerini duymamıştık. Ölen kadın daha önce de kalp krizi geçirmiş. Ameliyat olduğunu söylemişti eşim. Duyduğum kadarıyla kadın eşini bıçaklamış, ardından da kalp krizi geçirmiş. Evden çıkıp gitmiş, müdahale etmişler. Ardından da vefat etmiş. Bıçakladığı eşinin durumu iyiymiş" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bıçaklama sonrası kalp krizi: Komşular şaşkın - Son Dakika

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