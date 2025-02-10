Bıçaklı saldırgan 21 yıl hapis cezası aldı - Son Dakika
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Bıçaklı saldırgan 21 yıl hapis cezası aldı

Bıçaklı saldırgan 21 yıl hapis cezası aldı

Kastamonu'da para isteyen A.T., red cevabı alınca N.T.'yi bıçaklayarak yaraladı, 21 yıl hapis cezası aldı.

10.02.2025 11:41
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde para istediği kişiyi, 'red' cevabı aldıktan sonra bıçaklayarak yaralayan şüpheliye, 21 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Olay, 2023 yılının Temmuz ayında Taşköprü ilçesi Tabakhane Mahallesi Cengiz Topel Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T., yolda karşılaştığı N.T.'den bir miktar para istedi. N.T.'nin para vermeyi reddetmesi üzerine A.T. ile N.T. arasında tartışma çıktı. A.T., yanında bulunan bıçakla N.T.'yi göğüs bölgesinden bıçaklayarak yaraladı. Yaralanan N.T., Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına aldı.

Olayın ardından Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan A.T. tutuklandı.

Olay sonrası A.T. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme", "gece vakti silahla yağma" suçlarından dava açıldı. Davanın karar duruşmasında kendisini savunan A.T., "Mütalaayı kabul etmiyorum. Aleyhime olan suçlamaları kabul etmiyorum. Kendimi savundum, kendi canımı kurtardım. Aleyhime olan suçlamaları kabul etmiyorum. Böyle bir olay yaşadığı içinde çok pişmanım. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Sanık avukatının da savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, A.T.'yi "başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Suçun teşebbüs aşamasında olduğu gerekçesiyle cezayı 17 yıla düşüren mahkeme heyeti, teşebbüs aşamasında kalan 'yağma' suçunun da şahsa 4 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Şahıs toplam 21 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bıçaklı saldırgan 21 yıl hapis cezası aldı - Son Dakika

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