Bıçaklı Saldırgan Tahliye Edildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, kendisini ısrarlı takip eden komşusu tarafından sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan genç kızın davasında yerel mahkemenin verdiği toplam 18 yıl 8 aylık hapis cezasının istinafta bozulmasının ardından yeniden hakim karşısına çıkan sanık, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek tahliye edildi.

Ekim 2024'te Kemalpaşa ilçesi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Ç.E.D., yaklaşık 5 aydır takıntı haline getirerek ısrarlı takipte bulunduğu komşusu 18 yaşındaki Betül Ç.'ye sabah saatlerinde sokakta yürürken saldırmıştı. Yaşanan kovalamacanın ardından genç kızı boynundan, yüzünden, kalçasından, elinden ve kulağından bıçakla yaralayan saldırgan, genç kızın cep telefonunu da gasp ederek kaçmıştı. Çevredeki vatandaşların takibine rağmen izini kaybettiren zanlı, daha sonra Bornova Beşyol'daki babaevinde jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklanmıştı. Hastaneye kaldırılan Betül Ç. ise ifadesinde, uğradığı saldırı sonrası psikolojisinin ağır şekilde bozulduğunu ve kabuslar gördüğünü belirtmişti.

İzmir 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanan davanın ikinci celsesi gerçekleştirildi. Duruşmaya tutuklu sanık Çağlar Efe D. SEGBİS ile bağlanırken, taraf avukatları ve Kadınları ve Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği üyeleri salonda hazır bulundu. Duruşmada savcı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep ederken; sanık avukatı müvekkilinin adli kontrol şartıyla tahliyesini istedi. Esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için süre veren mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak sanığın tahliyesine hükmetti. Sanık Çağlar Efe D.'nin yaşı, tutuklulukta geçirdiği süre, sabit ikametgah sahibi oluşu ve tutuklamanın bir tedbir niteliğinde olması göz önünde bulundurularak bihakkın tahliyesine karar verildi. Sanığa, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı getirildi.

İzmir 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, ilk yargılamada sanığa "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl, "Silahla yağma" suçundan ise 6 yıl 8 ay olmak üzere toplamda 18 yıl 8 ay hapis cezası vermişti. - İZMİR