Biga'da Tarım Arazisinde Yangın - Son Dakika
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Biga'da Tarım Arazisinde Yangın

Biga\'da Tarım Arazisinde Yangın
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Çanakkale Biga'da çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor, bölge trafiğe kapatıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 15.42 sıralarında Biga ilçesine bağlı Yeniçiftlik köyü yakınlarında tarım arazisinde başladı. Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Yangın nedeniyle Çanakkale-Biga karayolunun 3 kilometrelik kısım görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Çanakkale Valiliği tarafından yangınla ilgili yapılan açıklamada, "30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 15.42 sıralarında, Biga ilçemiz Yeniçiftlik Köyü kırsalında yangını meydana gelmiştir. Yangına; 2 uçak, 5 helikopter ile havadan, 15 arazöz, 2 dozer, 3 su tankeri, 5 itfaiye aracı, 17 destek aracı ve 132 personel ile karadan müdahale edilmektedir. Ekiplerimiz, yangının en kısa sürede kontrol altına alınması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

Doğal Afet, Çanakkale, 3. Sayfa, Çevre, Tarım, Biga, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Biga'da Tarım Arazisinde Yangın - Son Dakika

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