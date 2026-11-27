Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki Sanayi Kavşağı'nda bir otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü E.E., sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bigadiç ilçesinde trafik kazası yaşandı. Gelen ihbarın ardından olay yerine itfaiyeden 1 araç ve 3 personel sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, E.E.'nin kullandığı 34 EEZ 47 plakalı otomobilin yoldan çıkarak şarampole yuvarlandığını ve kazanın tek taraflı olduğunu tespit etti.

Kazanın ardından sürücü E.E.'ye 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından gerekli sağlık kontrolleri yapıldı. Yaralı sürücü, kontrollerin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.