Bigadiç\'te Kaçakçılık Operasyonu

Balıkesir'in Bigadiç İlçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonu kapsamında 25 bin bandrolsüz dolu makaron ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında Bigadiç İlçesinde yapılan çalışmalar neticesinde iki şahıstan, 25 bin bandrolsüz dolu makaron, 2 bin boş sigara kutusu ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A. ve B.Z. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR
