Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.
Yeniköy Mahallesi yakınlarında ziraat alanında başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - BALIKESİR
Son Dakika › 3. Sayfa › Bigadiç'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?