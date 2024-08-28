Bilecik Belediye Başkan Yardımcılığına Mesut Ünver atandı - Son Dakika
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Bilecik Belediye Başkan Yardımcılığına Mesut Ünver atandı

Bilecik Belediye Başkan Yardımcılığına Mesut Ünver atandı

Bilecik Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğünü yürüten Mesut Ünver, Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Ünver'e Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlükleri bağlandı.

28.08.2024 11:11  Güncelleme: 11:12
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Bilecik Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğünü yürüten Mesut Ünver, Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

31 Mart günü yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde Bilecik Belediye Başkanı seçilen Melek Mızrak Subaşı, ilk olarak seçilmiş meclis üyelerinin arasından kontenjan adayları Sabri Çobanoğlu ve Yaşar Külhan'ı Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirmişti. Bürokrat başkan yardımcılığı görevine ilk olarak Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi olarak görev yapan, aynı zamanda 4 dönemdir Ziraat Mühendisleri Odası Bilecik İl Temsilciliği görevini yürüten Güven Sönmez ardından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında İhale ve Kesin Hesap Şube Müdür Vekili olarak çalışan Bilen Gökten getirilmişti.

Bürokrat başkan yardımcılığı son koltuğunu ise seçimlerden önce Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü olan seçim sonrası Özel Kalem Müdürlüğü görevine getirilen Mesut Ünver oturdu. Ünver'e Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlükleri bağlandı.

Öte yandan Ünver'in Özel Kalem Müdürlüğünün yanında belediye iştiraki Kayı AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik Belediye Başkan Yardımcılığına Mesut Ünver atandı - Son Dakika

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