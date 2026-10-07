Bilecik Bozüyük\'te 100 ATV ve yaklaşık 150 kişi jandarma eşliğinde Erikli\'ye ilerledi

Bilecik Bozüyük'te 100 ATV ve yaklaşık 150 kişi jandarma eşliğinde Erikli'ye ilerlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Bozüyük'te 100 ATV ve yaklaşık 150 kişi, Muratdere köyünden Erikli köyüne engebeli arazide ilerledi. Etkinlik boyunca 2'nci Jandarma Trafik Timi ile Motosikletli Asayiş ekipleri güvenliği sağladı, Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 100 ATV aracı buluştu.
Yaklaşık 150 kişi ve 100 ATV aracının katıldığı etkinlik kapsamında grup, Muratdere köyünden Erikli köyüne doğru engebeli arazide ilerledi. Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 2'nci Jandarma Trafik Timi ile Motosikletli Asayiş ekipleri, etkinlik boyunca grubun güvenliğini sağladı.
Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri faaliyette herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.
Kaynak: İHA
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