Bilecik Bozüyük'te salça yapımı sırasında çıkan yangın gölgelik ve depoyu küle çevirdi
Bilecik'in Bozüyük ilçesi İçköy Mahallesi'nde bir evin bahçesinde salça yapan mahalle sakinleri, gölgelik ve depo olarak kullanılan alanda alevlerin yükseldiğini gördü. Yangın kendi kendine sönerken, alan kullanılamaz hale geldi.
Bilecik'te salça yaparken çıkan kıvılcım gölgelik ve depoyu kül etti.
Yangın, Bilecik'in Bozüyük ilçesi İçköy Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; bir evin bahçesinde salça yapan mahalle sakinleri bir anda gölgelik ve depo olarak kullanılan yerde alevlerin yükselmeye başladığı gördü. Yangın kendi kendine sönerken, alan kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Bilecik Bozüyük'te salça yapımı sırasında çıkan yangın gölgelik ve depoyu küle çevirdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?