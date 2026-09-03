Bilecik Bozüyük\'te salça yapımı sırasında çıkan yangın gölgelik ve depoyu küle çevirdi

Bilecik'te salça yaparken çıkan kıvılcım gölgelik ve depoyu kül etti.

Yangın, Bilecik'in Bozüyük ilçesi İçköy Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; bir evin bahçesinde salça yapan mahalle sakinleri bir anda gölgelik ve depo olarak kullanılan yerde alevlerin yükselmeye başladığı gördü. Yangın kendi kendine sönerken, alan kullanılmaz hale geldi.