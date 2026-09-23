Bilecik emniyeti 2026'nın ilk 8 aylık asayiş çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika
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Bilecik emniyeti 2026'nın ilk 8 aylık asayiş çalışmalarını değerlendirdi

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Bilecik emniyeti 2026\'nın ilk 8 aylık asayiş çalışmalarını değerlendirdi
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Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar başkanlığındaki toplantıda, 2026'nın ilk 8 aylık güvenlik ve asayiş çalışmaları ele alındı. İlçe emniyet müdür ve amirlerinin telekonferansla katıldığı toplantıda, önümüzdeki dönem çalışmaları ve planlanan tedbirler görüşüldü.

Bilecik emniyetinde 8 aylık asayiş değerlendirmesi yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar başkanlığında, il genelindeki güvenlik ve asayiş çalışmalarının değerlendirildiği haftalık genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdür Yardımcıları, birim amirleri ve telekonferans yöntemiyle ilçe emniyet müdür ve amirlerinin katıldığı toplantıda, 2026 yılının ilk 8 aylık dönemine ilişkin çalışmalar ele alındı. Toplantıda, Bilecik genelindeki güvenlik ve asayiş faaliyetleri değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde yürütülecek çalışmalar ve alınması planlanan tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Öte yandan, il emniyet müdürlüğü bünyesindeki birimlerin çalışmaları değerlendirilerek, il genelinde güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik yürütülecek faaliyetler görüşüldü.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaBilecikAsayişGüncelSon Dakika

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