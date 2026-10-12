Bilecik Gölpazarı\'nda define arayan 5 şüpheli KOM operasyonuyla suçüstü yakalandı

Bilecik Gölpazarı'nda define arayan 5 şüpheli KOM operasyonuyla suçüstü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Gölpazarı'nda define aradıkları sırada tespit edilen 5 şüpheli, KOM ve İlçe Jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla Kasımlar köyünde suçüstü yakalandı. Şüphelilerin malzemelerine el konuldu, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli tahkikat başlatıldı.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde define arayan 5 kişi suçüstü yakalandı.
Olay, Gölpazarı ilçesine bağlı Kasımlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak operasyon düzenlendi. Define aradıkları sırada tespit edilen N.S, E.T, O.A, K.A ve E.S isimli 5 şüpheli, ekipler tarafından suçüstü yakalandı.
Şüphelilere ait çeşitli malzemelere el konulurken, olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA
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