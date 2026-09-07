Bilecik Gölpazarı\'nda köy yakınındaki ot yangını, su tankeriyle söndürüldü

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde köy yakınında çıkan ot yangını söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Küçüksusuz köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, vatandaşların duman görmesi üzerine jandarma ve orman ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Köye yakın alanda olduğu belirlenen küçük çaplı ot yangınına, muhtarla koordineli olarak köyün su tankeriyle müdahale edildi.

Yangın söndürülürken, olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı, çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı belirtildi.