Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 21 kadını dolandırıcılığa karşı bilgilendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik ekipleri, Hürriyet Mahallesi Mahalle Konağı'nda kadınlara yönelik bilgilendirme çalışması yaptı. Çalışmada 21 kadına dolandırıcılık yöntemleri, KADES, 112 Hayat Uygulaması ve güvenlik konuları anlatıldı.
Bilecik'te vatandaşlar, dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyarıldı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince "Güvenli İletişim Güvenli Hayat Projesi" kapsamında Hürriyet Mahallesi Mahalle Konağı'nda bilgilendirme faaliyeti düzenlendi. Faaliyet çerçevesinde 21 kadına dolandırıcılık yöntemleri, 112 Hayat Uygulaması, Kadın Destek Uygulaması (KADES), Toplum Destekli Polislik hizmetleri ve genel güvenlik konularında bilgi verildi.
Vatandaşların dolandırıcılık olayları karşısında bilinçlenmesi ve güvenlik hususunda farkındalık kazanması amacıyla ekipler, bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İHA
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