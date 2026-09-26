Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, uyuşturucuyla mücadele brifingi aldı

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, uyuşturucuyla mücadele brifingi aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Narkotik Şube'nin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları hakkında brifing aldı. Önümüzdeki döneme ilişkin planlamaları değerlendiren Çağlar, gençlerin geleceğini korumak için mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyledi.
Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını değerlendirdi.
Erdem Çağlar, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında ayrıntılı brifing alan Çağlar, önümüzdeki döneme ilişkin çalışma ve planlamaları değerlendirdi.
İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, "Gençlerimizin geleceğini korumak, ilimizin huzur ve güvenliğini güçlendirmek için uyuşturucuyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.
Kaynak: İHA
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