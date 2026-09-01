Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaban domuzu sürüsüne çarpan otomobilde maddi hasar oluştu - Son Dakika
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaban domuzu sürüsüne çarpan otomobilde maddi hasar oluştu

Bilecik\'in Bozüyük ilçesinde yaban domuzu sürüsüne çarpan otomobilde maddi hasar oluştu
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Bilecik'in Bozüyük ilçesi Saraycık mevkiinde dün gece Övgü Y. idaresindeki 11 ACU 210 plakalı otomobil, yola aniden çıkan yaban domuzu sürüsüne çarptı. Kazada birkaç domuz telef olurken, araçta maddi hasar meydana geldi. Telef olan hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yoldan kaldırıldı.

Bilecik'te bir otomobilin çarptığı domuzlar telef olurken, araçta maddi meydana geldi.

Kaza, dün gece Bilecik'in Bozüyük ilçesi Saraycık mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre; karayolunda seyir halinde olan Övgü Y. idaresindeki 11 ACU 210 plakalı otomobil, aniden önüne çıkan yaban domuzu sürüsüne çarptı. Kazada birkaç tane domuz telef olurken, araçta maddi hasar meydana geldi. Telef olan hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yoldan kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Saraycık, Bozüyük, Bilecik, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaban domuzu sürüsüne çarpan otomobilde maddi hasar oluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaban domuzu sürüsüne çarpan otomobilde maddi hasar oluştu - Son Dakika
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