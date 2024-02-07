Bilecik'te 11 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te 11 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Bilecik\'te 11 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Birden Fazla Kişiyle Silahla Yağma' suçundan 11 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Tutuklanan şahıs Bilecik M tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

07.02.2024 11:09
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Bilecik'te 11 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 'Birden Fazla Kişiyle Silahla Yağma' suçundan 11 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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