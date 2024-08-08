Bilecik\'te 15 Gündür Boşa Akan Su Site Sakinlerinin Tepkisine Neden Oldu

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Bilecik'te bir site içinde 15 gündür boşa akan su site sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi'nde bulunan, belediyenin sorumluluğunda olmayan bir alanda 15 gün önce oluşan patlak site yönetimi tarafından hala onarılmadı. Patlağın onarılmaması ve suyun 15 gündür boşa akması vatandaşların tepkilerine neden oldu. Site içerisindeki hatların yenilmesi gerektiğini bilgisine ulaşılırken, yenilenmeyen hatların sık sık patlaklara neden olduğu öğrenildi. - BİLECİK