Bilecik'te 15 Gündür Boşa Akan Su Site Sakinlerinin Tepkisine Neden Oldu - Son Dakika
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Bilecik'te 15 Gündür Boşa Akan Su Site Sakinlerinin Tepkisine Neden Oldu

Bilecik\'te 15 Gündür Boşa Akan Su Site Sakinlerinin Tepkisine Neden Oldu

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir sitede 15 gündür boşa akan su, site sakinlerinin tepkisine neden oldu. Patlak olan hatların hala onarılmaması ve suyun boşa akması vatandaşların rahatsızlık duymasına sebep oldu.

08.08.2024 15:45  Güncelleme: 15:49
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Bilecik'te bir site içinde 15 gündür boşa akan su site sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi'nde bulunan, belediyenin sorumluluğunda olmayan bir alanda 15 gün önce oluşan patlak site yönetimi tarafından hala onarılmadı. Patlağın onarılmaması ve suyun 15 gündür boşa akması vatandaşların tepkilerine neden oldu. Site içerisindeki hatların yenilmesi gerektiğini bilgisine ulaşılırken, yenilenmeyen hatların sık sık patlaklara neden olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te 15 Gündür Boşa Akan Su Site Sakinlerinin Tepkisine Neden Oldu - Son Dakika

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