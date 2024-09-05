Bilecik\'te 2 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

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Bilecik'te 2 ayrı suçtan toplam 10 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti', 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçlarından toplam 10 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - BİLECİK