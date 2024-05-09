Bilecik'te Alkollü Sürücüye 8 Bin 635 TL İdari Para Cezası - Son Dakika
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Bilecik'te Alkollü Sürücüye 8 Bin 635 TL İdari Para Cezası

Bilecik\'te Alkollü Sürücüye 8 Bin 635 TL İdari Para Cezası

Bilecik'te yapılan yol uygulamasında alkollü olduğu, aracının muayenesinin olmadığı ve emniyet kemeri takmadığı tespit edilen sürücüye toplam 8 bin 635 TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyeti geri alındı ve adli işlem için jandarmaya teslim edildi.

09.05.2024 10:49
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Bilecik'te trafik güvenliğini tehlikeye attığı belirlenen alkollü sürücüye 8 bin 635 TL idari para cezası uygulandı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol uygulamasında durdurulan araç sürücüsünün; 1.25 promil alkollü olduğu, aracının muayenesinin olmadığı ve emniyet kemeri takmadığı tespit edildi. Sürücü hakkında; 'Alkollü Araç Kullanmak' maddesince 6 bin 439 TL, 'Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak' maddesince 690 TL, 'Muayenesi Yapılmamış Araçla Trafiğe Çıkmak' maddesince bin 506 TL olmak üzere toplam 8 bin 635 TL idari para cezası uygulandı.

Sürücünün ehliyeti 6 ay süreyle geri alındı, alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem yapılmak üzere Vezirhan Jandarma Karakol ekiplerine teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Alkollü Sürücüye 8 Bin 635 TL İdari Para Cezası - Son Dakika

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