Bilecik\'te Atatürk\'e hakaret suçundan hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Bilecik'te 'Atatürk'ün Hatırasına Alenen Hakaret' suçundan 1 yıl 14 ay 7 gün hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığınca; 'Atatürk'ün Hatırasına Alenen Hakaret' suçu ile 1 yıl 14 ay 7 gün hapis cezası bulunan şüpheli, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Adli makamlarca tutuklanan şahıs Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BİLECİK
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