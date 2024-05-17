Bilecik'te Atatürk'e hakaret suçundan hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te Atatürk'e hakaret suçundan hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Bilecik\'te Atatürk\'e hakaret suçundan hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Atatürk'ün Hatırasına Alenen Hakaret' suçu ile 1 yıl 14 ay 7 gün hapis cezası bulunan şüpheli, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Tutuklanan şahıs, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

17.05.2024 11:05
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Bilecik'te 'Atatürk'ün Hatırasına Alenen Hakaret' suçundan 1 yıl 14 ay 7 gün hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığınca; 'Atatürk'ün Hatırasına Alenen Hakaret' suçu ile 1 yıl 14 ay 7 gün hapis cezası bulunan şüpheli, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Adli makamlarca tutuklanan şahıs Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Atatürk'e hakaret suçundan hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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