Bilecik\'te bağ evinde çıkan yangın korkuttu

Bilecik'te bir bağ evinde çıkan yangın, itfaiyenin anında müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Bilecik-YHT-Şehirler Arası Otobüs Terminali kara yolu üzerindeki bir mermer fabrikası karşısında E.K.'ye ait bağ evinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangına Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler kısa sürede söndürülürken, bağ evinde maddi hasar meydana geldi. - BİLECİK