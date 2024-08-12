Bilecik'te bir evin yanındaki samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Bilecik'te bir evin yanındaki samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Bilecik\'te bir evin yanındaki samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Bilecik merkeze bağlı İlyasça Köyü'ndeki bir samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında alevler yandaki eve sıçramadan kontrol altına alındı ve samanlar dağıtıldı. İtfaiye ekipleri soğutma işlemi için 2 saat çalışma yaptı.

12.08.2024 10:49  Güncelleme: 10:50
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Bilecik'te bir evin yanındaki samanlıkta başlayan yangın itfaiye ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; dün gece Bilecik merkeze bağlı İlyasça Köyü'ndeki bir samanlık alevlerin yükseldiği gören köylüler durumu hemen 112'yi arayarak bildirdi. Olay yerine Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yönlendirilirken, alevler yandaki eve sıçramadan söndürüldü. Ardından kepçe yardımı ile samanlar dağıtılırken, ekipleri 2 saat soğutma işlemi yaptı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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