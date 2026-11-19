Bilecik'te devrilen motosiklette 1 sürücü yaralandı, hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te Abdülhamithan Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen motosiklette 1 kişi yaralandı. Bilinci açık olan yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bilecik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Abdülhamithan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arda K. (19) idaresindeki 11 ACR 890 plakalı motosiklet, merkez istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci açık yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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