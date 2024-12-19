Bilecik\'te Düzensiz Göçle Mücadele

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BİLECİK (İHA) – Bilecik'te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulamasında 762 kişinin'Genel Bilgi Toplama' (GBT) sorgulaması yapıldı.

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen uygulamada; 22 ekip ve 60 personel il genelinde 15 noktada uygulamaya katıldı. Uygulama kapsamında; 203 araç kontrol edilirken, 732 şahısla beraber 30 yabancı uyruklu şahsın GBT sorgulaması yapıldı.

Ayrıca; 16 umuma açık istirahat ve eğlence yeri ve 7 terminal kontrol edildi. - BİLECİK