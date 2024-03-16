Bilecik'te feci kaza: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te feci kaza: 1 ölü 1 yaralı

Bilecik\'te feci kaza: 1 ölü 1 yaralı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 tır çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve karayolları ekipleri yönlendirildi.

16.03.2024 19:35  Güncelleme: 19:40
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Bilecik'te feci kaza: 1 ölü 1 yaralı

BİLECİK - Bilecik'te 2 tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik- Vezirhan karayolu Gülümbe rampalarında meydana geldi. Bilecik'ten Osmaneli istikametine seyir halindeki 54 AL 759 plakalı tır sürücüsü Yasin Y., Gülümbe rampalarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yan yatarak bayır aşağı kaymaya başladı. Kayan tırın dorsesi karşı yönden gelen İbrahim Cumhur Karagülle idaresindeki 11 EL 520 plakalı tıra çarptı. Kazada İbrahim Cumhur Karagülle olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden İbrahim Cumhur Karagülle cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Öte yandan olay yerine Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile karayolları ekipleri yönlendirildi.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Bilecik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te feci kaza: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika

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