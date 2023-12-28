Bilecik\'te geri manevra kazası: 2 yaralı

Bilecik'te bir aracın geri geri manevra yaptığı esnada frenlerin tutması üzerine orta refüje çarpması sonucu meydana trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza dün gece Hamsu Köprüsü çıkışında meydana geldi. Sanayi istikametinden kent merkezine seyir halindeki 16 BFK 66 plakalı otomobil sürücü Ayşe K., Futbol Sokak giriş yapmak istersen yolun yüzeyinde temizlik yapan 11 EP 861 plakalı kamyonu gördü. Bu esnada aracını geri vitese takan sürücü göre frenlerinin tutmaması sonucu orta refüje çarptı. Kazada sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan Nurhayat K. hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK