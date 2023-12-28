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Bilecik'te geri manevra kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te geri manevra kazası: 2 yaralı

Bilecik'te bir aracın geri geri manevra yaparken frenlerin tutmaması sonucu orta refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik\'te geri manevra kazası: 2 yaralı
28.12.2023 - 11:07,
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Bilecik'te bir aracın geri geri manevra yaptığı esnada frenlerin tutması üzerine orta refüje çarpması sonucu meydana trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza dün gece Hamsu Köprüsü çıkışında meydana geldi. Sanayi istikametinden kent merkezine seyir halindeki 16 BFK 66 plakalı otomobil sürücü Ayşe K., Futbol Sokak giriş yapmak istersen yolun yüzeyinde temizlik yapan 11 EP 861 plakalı kamyonu gördü. Bu esnada aracını geri vitese takan sürücü göre frenlerinin tutmaması sonucu orta refüje çarptı. Kazada sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan Nurhayat K. hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Bilecik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te geri manevra kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te geri manevra kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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