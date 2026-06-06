Bilecik'te 1 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Söğüt ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde, 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan hakkında infaza yönelik yakalama kaydı bulunan Burhan Ü. isimli şahıs tespit edildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BİLECİK
Son Dakika › 3. Sayfa › Bilecik'te Hapis Cezaevi Bulunan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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