Bilecik'te jandarma tarafından hırsızlık suçundan aranan şahsı yakalandı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bozüyük ilçesine bağlı Çaydere mevkiinde 'Avcı' uygulaması üzerinden denetim yaptı.Yapılan denetimde H.C.D. adlı şahsın Eskişehir 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nce bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan araması olduğu tespit edildi. Şahıs gözaltına alınarak, nöbetçi Cumhuriyet Savcısına alınan talimat doğrultusunda şahsa 5 gün taahhüt verilerek serbest bırakıldı. - BİLECİK
Son Dakika › 3. Sayfa › Bilecik'te Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
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