Bilecik\'te İkamet İzni Olmadan Seyahat Edenler Yakalandı

Bilecik'te ikamet izni, geçici koruma kimlik belgesi bulunmadığı halde seyahat eden 4 kişi yakalandı.

Olay; Bilecik merkeze bağlı Vezirhan Beldesinde meydana geldi. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı başlı ekipler Bilecik-Sakarya-İstanbul karayolu üzerinde yaptıkları denetimde durdurdukları bir araç içinde 4 Suriye uyruklu şahıs tespit etti. Yapılan kontrollerde Muaz H. (16), - Ali H. (18), Abdülkadir El H. (20) ve Kuteybe R. (21) isimli şahısların ikamet izni, geçici koruma kimlik belgesi bulunmadığı halde seyahat ettikleri tespit edildi. Bilecik İl Göç Müdürlüğü ile bahse konu yabancı uyruklu şahıslar hakkında idari işlemler tesis ederken, toplamda 197 bin 812 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan Muaz H. ve Ali H. isimli çocuklar Bilecik Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne teslim edildi. - BİLECİK