Bilecik'te jandarma ekipleri, il genelinde kış lastiği kullanımına yönelik 429 aracı denetledi.

Jandarma Genel Komutanlığı Özel Trafik Denetimi kapsamında, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından tüm ilçelerde eş zamanlı denetim yapıldı. Denetimlerde 429 araç kontrol edildi; lastiklerin mevsim şartlarına uygunluğu ve genel trafik güvenliği incelendi.

Ekipler, sürücüleri kış mevsiminde değişen hava ve yol koşullarına karşı dikkatli olmaları, kış lastiği kullanmaları, takip mesafelerini korumaları ve hızlarını yol şartlarına göre ayarlamaları konusunda uyardı.