Bilecik'te jandarma ekipleri 429 aracın kış lastiğini denetlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te jandarma trafik timleri, Jandarma Genel Komutanlığı Özel Trafik Denetimi kapsamında il genelinde eş zamanlı kış lastiği kontrolü gerçekleştirdi. Kontrollerde 429 araç incelenirken sürücülere takip mesafesi ve hız konusunda uyarılar yapıldı.
Bilecik'te jandarma ekipleri, il genelinde kış lastiği kullanımına yönelik 429 aracı denetledi.
Jandarma Genel Komutanlığı Özel Trafik Denetimi kapsamında, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından tüm ilçelerde eş zamanlı denetim yapıldı. Denetimlerde 429 araç kontrol edildi; lastiklerin mevsim şartlarına uygunluğu ve genel trafik güvenliği incelendi.
Ekipler, sürücüleri kış mevsiminde değişen hava ve yol koşullarına karşı dikkatli olmaları, kış lastiği kullanmaları, takip mesafelerini korumaları ve hızlarını yol şartlarına göre ayarlamaları konusunda uyardı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?