Bilecik'te jandarma okul çevresi ve öğrenci servislerini denetledi - Son Dakika
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Bilecik'te jandarma okul çevresi ve öğrenci servislerini denetledi

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Bilecik\'te jandarma okul çevresi ve öğrenci servislerini denetledi
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesindeki okul ve çevrelerinde denetim ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirdi. Denetimlerde okul çevresi güvenliği, öğrenci servis araçları ve trafik kuralları ele alındı; çalışmaların kararlılıkla süreceği belirtildi.

Bilecik'te jandarma okul çevrelerinde göz açtırmıyor.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sorumluluk bölgesindeki okul ve çevrelerinde denetim ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde okul çevrelerinin güvenliği, öğrenci servis araçlarının denetimi, trafik kurallarına uyulması ve öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan korunması konularına yönelik çalışmalar da yürütüldü.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerindeki denetim ve kontrol faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA
Bilecik İl Jandarma KomutanlığıJandarma3. SayfaBilecikTrafikEğitimGüncelSon Dakika

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