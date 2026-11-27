Bilecik'te jandarma okul çevresine denetim düzenledi, servis araçları kontrol edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te jandarma ekipleri okul çevresine yönelik denetim düzenledi. Kontrollerde öğrenci servis araçları ve trafik kuralları incelenirken öğrencilere zararlı alışkanlıklardan korunma bilgilendirmesi de yapıldı.
Bilecik'te jandarma ekipleri, okul çevrelerinde sıkı denetim yaptı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sorumluluk bölgesindeki okul ve çevrelerinde denetim ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında okul çevrelerinin güvenliği, öğrenci servis araçları ve trafik kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.
Öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik de bilgilendirmeler yapan ekipler, okul güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?