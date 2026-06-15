Bilecik\'te kaza: Otomobil bahçe duvarına çarptı

Bilecik'te seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil önce bir bahçe duvarına, ardından bir eve çarparak durabildi, sürücüsü yaralandı.

Kaza; Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Reşadiye Mahallesi, Osman Gazi Camisi önünde meydana geldi. Vezirhan'dan Gölpazarı istikametine seyir halinde olan Sıddık Yılmaz (61) yönetimindeki 11 ACB 645 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bir bahçe duvarına, ardından bir eve çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölpazarı İlçe Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis azayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK