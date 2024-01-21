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Bilecik'te Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halinde olan bir araç, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik\'te Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı: Sürücü Yaralandı
21.01.2024 - 13:06,
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halinde kontrolden çıkan araç takla atarken, sürücüsü yaralandı.

Osmaneli- İznik kara yolunda seyir halinde bulunan 35 S 9443 plakalı Dacia marka hafif ticari araç sürücüsü Hasan Hüseyin Y. (54), bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan takla atarak durabildi. Kazada araç sürücüsü Hasan Hüseyin Y. yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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