Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil apartmanın bahçesine uçtu, 3 kişi yaralandı
Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracın apartmanın bahçesine uçmasına neden oldu. Kazada sürücü ve iki yolcu yaralanırken, yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil bir apartmanın bahçesine uçarken, meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Kaynak Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halindeki 11 EE 022 plakalı otomobil sürücüsü H.Ç. (18) bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak kayan araç bir apartmanın 4 buçuk metre yükseklikte bahçesine uçtu. Meydana gelen trafik kazasında sürücü H.Ç ve araçta yolcu olarak bulunan U.B. ile A.O. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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